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توك شو

مدحت صالح: علينا الرأفة بالحيوانات ومنع أي اعتداء عليها ..فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:20 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
أكد الفنان مدحت صالح، أهمية إعادة تدريس مواد التربية الاجتماعية التي تحث على الأفعال الحميدة مثل التعامل مع الحيوانات برفق ومنع الأذى ومساعدة الغير، متابعا "للناس اللي بتتعامل بقسوة مع الحيوانات، لو عكستوا التعامل بدل العنف لين هتحسوا بمتعة".

وأضاف مدحت صالح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الأمر يحتاج إلى حب ولين وتعاطف وتوعية من قبل المجتمع، متمنيا "نفسي الناس تتعامل بشكل رقيق بدل القسوة، لأن الحيوان بيلجأ للإنسان علشان يحس بأمان، ويمكن ربنا بعتهولك عشان يشعر بالأمان".


وطالب مدحت صالح بمنع أي صورة من صور الاعتداء على الحيوانات في الشوارع، مشيرا إلى أن "بعض أطفال تشعر بالبطولة بعد قيامها بالتعدي علي الحيوانات".

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