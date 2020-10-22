مدحت صالح: علينا الرأفة بالحيوانات ومنع أي اعتداء عليها ..فيديو





وأضاف مدحت صالح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الأمر يحتاج إلى حب ولين وتعاطف وتوعية من قبل المجتمع، متمنيا "نفسي الناس تتعامل بشكل رقيق بدل القسوة، لأن الحيوان بيلجأ للإنسان علشان يحس بأمان، ويمكن ربنا بعتهولك عشان يشعر بالأمان".



