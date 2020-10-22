إحباط زواج طفل وطفلة في عين شمس.. تعرف على التفاصيل ..فيديو

قال صبري عثمان مدير عام نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن اكتشاف واقعة زواج طفل وطفلة في منطقة عين شمس كان بالصدفة، مشيرا إلى أن كثيرا من تلك الزيجات تحدث في الخفاء.





وأضاف "عثمان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن هناك سيدة تقوم بعمل حنة أسواني، وقامت بالنشر صور عبر صفحتها للزفاف كنوع من الدعاية إليها، وعلى الفور قمنا بالتوصل إلى هذه السيدة ثم تم التوصل إلى أسر الطفلين.





وأوضح عثمان ، أن خط نجدة الطفل يعمل علي متابعة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متواصل لرصد أى مخالفات، مؤكدا أن الست التي تقوم بعمل الحنة فوجئت بسن العروسة الذي لم يتجاوز 12 عاما. أىالحنة





وتابع أن الطفلة التي كانت ستتزوج مقيمة مع جدتها لأن والديها غير متواجدين، وكانت هناك خلافات بين عائلة الطفل و الطفلة ، وتم الصلح بينهم فقرروا أن يزوجوا الطفلين.