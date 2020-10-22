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بين الناس

أهالي عين شمس يستغيثون بسبب تراكم القمامة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:12 ص
رنا اشرف - عدسة : احمد بيسو
استغاث أهالي حي عين شمس، بموقع "صدى البلد" الإخباري بعد قيامهم بشكاوي عديدة للحي بسبب المعاناة من تراكم القمامة.

واستغاث أهالي شارع أحمد عرابي الواقع بحي عين شمس التابع لمحافظة القاهرة لموقع "صدي البلد" بسبب أنهم يعانون من وجود قمامة كثيرة في جميع شوارع المنطقة، مما يسبب الكثير من الأمراض وانتشار الحشرات بالمنطقة ناهيك عن الروائح السيئة التي تسببها القمامة.

وتقدم أهالي شارع أحمد عرابي بالكثير من الشكاوي للحي لإزالة القمامة ولكن دون أي جدوي أو رد لشكواهم.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس.

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