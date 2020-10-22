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سيارات

لأول مرة بيع فولكس فاجن موديل 80 في مزاد أونلاين

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:18 ص
فولكس فاجن
فولكس فاجن
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أماني نوار
دخلت سيارة "فولكس فاجن جولف" من الجيل الأول بحالة جيدة في مزاد أونلاين للبيع بأسعار تتراوح بين 585 و1170 دولارا في أوروبا، ولكن هذا الموديل يعد خاصًا جدًا؛ لأنه لم يقطع إلا 1188 كم فقط، ومن ثم فهو جديد تقريبا، وسيتم بيعه في مزاد على الإنترنت يومي 14،13 نوفمبر المقبل.

ومن عيوب السيارة، أنها بعجلة قيادة يمنى، وتم استيراد السيارة لأوروبا في عام 1980، حيث تمت قيادة السيارة في بريطانيا، وصحاب السيارة الأول كان يملك سيارة من نفس الموديل بلون أبيض مختلف.

وكان من المخطط، أن يتم الاحتفاظ بهذا الموديل باللون الأخضر حتى يتهالك الموديل باللون الأبيض فيقومون باستخدام السيارة الأخرى، ولكن تبيّن أن السيارة معمرة واستمرت معهم فترة طويلة. 

والسبب في ذلك قضت السيارة أغلب الوقت في الجراج، وأكدت دار المزادات، أن مالك السيارة الأول قادها مرتين فقط أحدهما للميكانيكي ومرة ثانية لتسجيلها في عام 1999 قبل بيعها إلى أحد جامعي السيارات، أما السيارة المعروضة فهي أصلية وتحتفظ برائحة السيارات الجديدة.

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