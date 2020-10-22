لضمان نجاحها.. احرص على هذه النصائح بعد عملية بالون المعدة

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هاجر هانئ يلجأ الكثير من الأشخاص إلي إجراء عملية بالون المعدة بهدف التخلص من الوزن الزائد والشعور بالشبع لفترات طويلة، وقد يراها كثيرون أنها الحل الأمثل و الأسرع للتخلص الكيلوجرامات الزائدة.

و لكن يحتار البعض بعد إجراء بالون المعدة في الأطعمة التي يتناولها، لذا كشف الدكتور تامر الشافعي، استشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد و الجهاز الهضمي، بعض النصائح و الإرشادات التي يجب القيام بها بعد إجراء بالون المعدة و تتمثل في ...

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- ممنوع تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة - ممنوع تناول المشروبات الغازية - الاقلال من تناول الحلويات - محاولة تجنب الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية - الاقلال من تناول الشاي و القهوة - تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضروات - حاول تناول من ٢ ل٣ لتر ماء يوميًا - قسم وجباتك ل٦ وجبات صغيرة - ضرورة المتابعة مع اخصائي التغذية بعد رفع البالون

