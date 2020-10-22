AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لضمان نجاحها.. احرص على هذه النصائح بعد عملية بالون المعدة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:39 ص
بالون المعدة
بالون المعدة
Advertisements
هاجر هانئ
يلجأ الكثير من الأشخاص إلي إجراء عملية بالون المعدة بهدف التخلص من الوزن الزائد والشعور بالشبع لفترات طويلة، وقد يراها كثيرون أنها الحل الأمثل و الأسرع للتخلص الكيلوجرامات الزائدة.

و لكن يحتار البعض بعد إجراء بالون المعدة في الأطعمة التي يتناولها، لذا كشف الدكتور تامر الشافعي، استشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد و الجهاز الهضمي، بعض النصائح و الإرشادات التي يجب القيام بها بعد إجراء بالون المعدة و تتمثل في ... 

اقرأ أيضا..

- ممنوع تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة  
- ممنوع تناول المشروبات الغازية
- الاقلال من تناول الحلويات 
- محاولة تجنب الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية
- الاقلال من تناول  الشاي و القهوة
-  تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضروات
- حاول تناول من ٢ ل٣ لتر ماء يوميًا 
- قسم وجباتك ل٦ وجبات صغيرة 
- ضرورة المتابعة مع اخصائي التغذية بعد رفع البالون

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة التخسيس بدون رجيم بخلطات التنحيف وحيل سريعة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية

لتجنب العمليات الجراحية.. نصائح ذهبية للتخلص من الوزن الزائد

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يبكي على الهواء.. والصحة توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين.. فيديو

أسعار حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية

بالرقم القومي.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب

استشاري تغذية علاجية يقدم نصائح هامة للمصريين في تنظيم الغذاء.. فيديو

سر بكاء هاني شاكر ورده على عري محمد رمضان ..فيديو

عمر كمال يكشف عن أحدث أعماله برفقة حمو بيكا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور

إهانات لفظية وتهديد راكبة بالضرب.. مشاجرة داخل حافلة بسبب خلاف حول الكمامة.. شاهد