لضمان نجاحها.. احرص على هذه النصائح بعد عملية بالون المعدة

يلجأ الكثير من الأشخاص إلي إجراء عملية بالون المعدة بهدف التخلص من الوزن الزائد والشعور بالشبع لفترات طويلة، وقد يراها كثيرون أنها الحل الأمثل و الأسرع للتخلص الكيلوجرامات الزائدة.
و لكن يحتار البعض بعد إجراء بالون المعدة في الأطعمة التي يتناولها، لذا كشف الدكتور تامر الشافعي، استشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد و الجهاز الهضمي، بعض النصائح و الإرشادات التي يجب القيام بها بعد إجراء بالون المعدة و تتمثل في ...
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- ممنوع تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة
- ممنوع تناول المشروبات الغازية
- الاقلال من تناول الحلويات
- محاولة تجنب الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية
- الاقلال من تناول الشاي و القهوة
- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضروات
- حاول تناول من ٢ ل٣ لتر ماء يوميًا
- قسم وجباتك ل٦ وجبات صغيرة
- ضرورة المتابعة مع اخصائي التغذية بعد رفع البالون