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توك شو

رغدة عن التصدي للعنف ضد الحيوان: بتنفخوا في قربة مقطوعة.. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:53 ص
صدى البلد
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إسراء صبري

علقت الفنانة رغدة، على الدعوة للتصدي للعنف على الحيوان في مصر، قائلة "أنتوا بتنفخوا في قربة مقطوعة"، مؤكدة أن الأمر يحتاج إلى حملات طويلة الأمد للتأثير في وعي المجتمع.

 

وأضافت "رغدة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنها كانت تختلط بالحيوانات في أوروبا، متابعة "المجتمعات الأوروبية لديها وعي كبير بحقوق الحيوان، ومشاكل كتير حصلت في مصر السنوات اللي فاتت، وتسميم القطط في أندية عريقة، ويشيلوا القطط في شوال ويرموهم في الصحراء، أو اغتيال الحيوانات في بعض المناطق والأحياء".

وقالت "والله بتوجع كل يوم بسبب العنف ضد الحيوانات"، معقبة "فين دلوقتي برنامج عالم البحار أو عالم الحيوان..إيه المشكلة لما القنوات تتكاتف علشان تقدم محتوى خاص بالحيوان، أو على الأقل كل يوم فقرة بسيطة تتكلم عن الحيوانات ولطفها وإحساسها..ده اقتراح، وكان في أناشيد في المدرسة زمان عن الرفق بالحيوان، وفي حصص الرسم..دا مش هيكلفنا أي حاجة".


وأكملت "أنا في ثعلب صحراوي قعد عندي 6 شهور وكنت فاكراه كلب وكان لطيف جدا، وكان عندي حمارة، وبالمناسبة السوشيال ميديا كشفت أسوأ ما فينا وأحلى ما في الحيوانات".


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