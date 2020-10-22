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مرأة

عدم الانشغال بالموبايل أبرزها.. تعرف على إتيكيت التعامل مع الآخرين

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:03 ص
اتيكيت التعامل مع
اتيكيت التعامل مع الأخرين
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هاجر هانئ
يعتبر الإتيكيت من الأمور التي تسهل طريقة تعاملك مع الآخرين بالإضافة إلي ذلك فهو من الفنون الراقية التي تساهم في احترام النفس واحترام الآخرين وكيفية التعامل مع مختلف المواقف.

كشفت خبيرة الإتيكيت والمظهر إيمان عفيفي، عن بعض الخطوات والنصائح لـ اتيكيت التعامل مع الأخرين، و تتمثل في ... 

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-عند توجيه الحديث لأحد يجب النظر إليه و مناديته بإسمه أو لقبه.
-عند التعرض للأستفزلز من أي شخص من الأفضل الأنسحاب بهدوء وعدم رد الأستفزاز بالأستفزاز
-ممنوع الحديث وفي فمك أي شئ "أكل- لبان- سيجارة"
-لاتعطي نصيحة لأحد إلا إذا طلب منك
-عند اعتراضك على رأي أو حديث لا تذكر السلبيات إبدا بذكر الغيجابيات ثم رأيك المخالف ووجهة نظرك
-كلنا معرضين أن نخطئ أثناء الحديث فلا يجب الضحك على خطأ أحد المتحدثين في الكلام
-تعلم فن الإصغاء و الأنتباه أثناء الحديث إليك وعدم الإنشغال بالموبايل أو بالمفاتيح أو بأي شئ حتى لا تترك عنك إنطباع سئ
- تكلم ببساطة ودون تكلف
-فكر بما تقوله قبل أن تنطق به 
-تأكد خير الكلام ما قل و دل .. قلل كلامك وأهتم بكلام الأخرين
-اذا اردت أن تكون مهما فعليك أن تكون مهتما 

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