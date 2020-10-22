ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور

اعتادت نجمات الفن على مشاركة متابعيهن وجمهورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأبرز الصور والإطلالات التي يظهرن بها في مختلف المناسبات سواء الكلاسيكية أو الكاجوال والعصرية. على مشاركة متابعيهن وجمهورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأبرز الصور والإطلالات التي يظهرن بها في مختلف المناسبات سواء الكلاسيكية أو الكاجوال والعصرية.





وتعد إطلالات و أزياء النجمات من أكثر الأشياء التي تهتم بها الكثير من الفتيات، ومن أبرز النجمات اللاتي تـألقن خلال هذا الأسبوع هن الفنانة التونسية درة والتي ظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة واتسم باللون الأوف وايت، وقد حمل فستان درة توقيع مصمم الأزياء كوجاك وتميز بأنه مصنوع من الأقمشة الفخمة التي زادت من اناقتها.





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ظهرت بوسي في إحدي المناسبات بفستان متوسط الطول ذا أكمام مشكوفة و اتسم التصميم بنقوشات الورد التي جمعت بين درجات اللون البينك من دار الأزياء العالمية dolce and gabbana، فيما ارتدت الفنانة منة فضالي فستانا طويلا وذا اكمام مكشوفة باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات او تطريزات و اتسم التصميم بقصته المتناسقة مع قوامها كما تميز بالقماش الشيفون الناعم.





اختارت ناهد السباعي في أحدث جلسات التصوير فستان متوسط الطول وذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، وقد حمل التصميم توقيع دار الأزياء TAYA Couture.





لفتت ياسمين صبري الأنظار بفستان أسود أنيق و نظارة شمس جذابة و متناسقة مع وجهها، كما أعتمدت ريم مصطفي على فستانا طويلا بأكمام مشكوفة باللون الأسود واتسم التصميم ببعض النقوشات والرسومات الملونة كما تميز بأنه مصنوع من القماش الشيفون المميز.





إليكم أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع ..



