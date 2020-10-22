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سيارات

التصميم التخيلي لـ كيا سبورتاج موديل 2022 ..فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:20 ص
كيا سبورتاج 2022
كيا سبورتاج 2022
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أماني نوار
بعد الكشف عن هيونداي توسان الجديدة كليًا لأول مرة عالميًا، والمرتقب طرحها في مصر قريبًا، تستعد شركة كيا لتقديم المنافس سبورتاج بصورة جديدة كذلك للاستمرار في  المنافسة وليس سرا أن كيا تطور جيلا جديدا من سبورتاج.

كما ظهرت صور مسربة للسيارة في أغسطس الماضي ولكن منذ ذلك الوقت، كانت الشركة المصنعة الكورية الجنوبية على قدر كبير من السرية في البحث والتطوير الخاص بالسيارة.

ولكن بعد شهر من ظهور الفيديو الخاص بسيارة كيا سبورتاج الجديدة، ظهرت كيا سبورتاج 2022 الجديدة.

ومن المتوقع أن تكون كيا سبورتاج الجديدة 2022 مشابهة جدا لسيارة توسان في المظهر الجانبي العام، ولكن سبورتاج أقل إثارة في التفاصيل .

وتأتي سبورتاج سبورتاج الجديدة بخط تصميم انسيابي مائل للخلف للسقف. ومن حيث الأبعاد الكلية ، يجب أن تكون سبورتاج أطول قليلًا من الطراز السابق لتوفير مساحة أكبر في المقصورة.

 ومن المفترض أن تظهر كيا بمحركات بنزين والديزل سعة 1.6 لتر المزودة بشاحن توربيني مع دفع أمامي ودفع رباعي يجب أن تكون متوفرة في أوروبا ، بالإضافة إلى محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر وسعة 1.6 لتر هجين لأمريكا الشمالية.

ومن المتوقع أيضًا أن تنضم مجموعة محركات هجينة بلوج ان إلى النطاق في وقت لاحق.


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