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رياضة

نور الشربيني: طموحاتي ليس لها حدود

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:21 ص
نور الشربيني بطلة
نور الشربيني بطلة مصر في الاسكواش
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حسام الحارتي

أكدت نور الشربيني بطلة مصر في الاسكواش، أن طموحاتها في اللعبة ليس لها حدود، فهي تريد تحقيق النجاح بشكل أكبر.


وقالت نور الشربيني، في تصريحات ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه "أحمد حسام ميدو" على شاشة "النهار"، "أهدافي لا تتوقَّف أبدًا، دائمًا ما أحاول الوصول لِمَا هو أفضل مهما حقَّقت، عند الفوز بأي بطولة أبدأ التفكير سريعًا فيما قَد أفعل بعد".


وأضافت نور الشربيني "سن الـ6 سنوات هو الأنسب للبداية في مجال الاسكواش".


واختتمت "منذ 10 سنوات بعض الأطباء أكدوا لي أنني لن أستطع ممارسة الاسكواش بسبب عملية في الركبة ولكني نجحت في تخطي ذلك بالإصرار وحققت نجاحات رغم إصابتي".

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