حاكم ولاية نيويورك يعلن تضييق القيود بسبب تفشي كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أمس الأربعاء أنه سيتم تضييق القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا في مدينة نيويورك على أحياء معينة بدلا من شوارع بكاملها.





وقال كومو "مدينة نيويورك، لديها عامل واحد للانتشار. إذا كنت في وسط البلد الشمالي، فلديك عامل آخر للانتشار".





وأضاف: "منطقة برتقالية أقل من 2% بعد 10 أيام، 3% في المناطق الأقل كثافة سكانية، منطقة صفراء، أقل من 1.5% بعد 10 أيام، 2% في المناطق الأقل كثافة سكانية".





وأوضح أن "معدل إيجابية الاختبار في مناطق المنطقة الحمراء عبر الولاية هو 6.61% ، في حين أن معدل الإيجابية على مستوى الولاية باستثناء المناطق الحمراء هو 1.42%".





وقال كومو "أننا سنواصل اتخاذ إجراءات قوية لوقف الانتشار".



