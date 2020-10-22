شهي و لذيذ.. طريقة عمل الأرز المعمر بأسهل الخطوات

الأرز المعمر من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهي واللذيذ الذي لا يقاوم، فقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك طريقة عمل الأرز المعمر .
اقرأ أيضًا:
المقادير للأرز المعمر :
٢كوب أرز مصري مغسول ومتصفي
٣كوب حليب بارد
٢علبة زبادي
٢ملعقة كبيرة قشطة بلدي
٢ملعقة كبيرة زبدة
رشة سكر
ملح
طريقة التحضير للأرز المعمر :
نحضر طاجن ويدهن جيدًا بالزبدة ثم نضع الأرز والحليب والملح والسكر ونقلبهم جيدًا.
ثم نقلب الزبادي ويوزع على الوجه وكذلك القشطة على الوجه.
يغطي الطاجن ونتركه لمدة ساعتين جانبًا.
ثم نضع على الوجه الزبدة الزائبة ويدخل فرن ساخن على أعلى درجة حرارة.
يوضع الطاجن على ارضية الفرن وعندما يتشرب يوضع على الشبكة ويترك حتى يكمل التسوية ويأخذ لون ثم يقدم بالهنا والشفا.