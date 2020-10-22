شهي و لذيذ.. طريقة عمل الأرز المعمر بأسهل الخطوات

الأرز المعمر من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهي واللذيذ الذي لا يقاوم، فقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك طريقة عمل الأرز المعمر





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المقادير للأرز المعمر :

٢كوب أرز مصري مغسول ومتصفي

٣كوب حليب بارد

٢علبة زبادي

٢ملعقة كبيرة قشطة بلدي

٢ملعقة كبيرة زبدة

رشة سكر

ملح









طريقة التحضير للأرز المعمر :

نحضر طاجن ويدهن جيدًا بالزبدة ثم نضع الأرز والحليب والملح والسكر ونقلبهم جيدًا.

ثم نقلب الزبادي ويوزع على الوجه وكذلك القشطة على الوجه.

يغطي الطاجن ونتركه لمدة ساعتين جانبًا.

ثم نضع على الوجه الزبدة الزائبة ويدخل فرن ساخن على أعلى درجة حرارة.

يوضع الطاجن على ارضية الفرن وعندما يتشرب يوضع على الشبكة ويترك حتى يكمل التسوية ويأخذ لون ثم يقدم بالهنا والشفا.



