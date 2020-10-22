هل الوزن المثالي أثناء الحمل يؤثر على رشاقة المرأة؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور عمرو عبد العزيز استشاري أمراض النساء والولادة والحقن المجهري، إن الوزن المثالي للمرأة أثناء الحمل يؤثر إلى حد كبير فى شكل البطن ومستوى رشاقتها أو ترهلها بعد الولادة، لافتا إلى أن الوزن المثالي للحمل بين 9 و 11 كيلوجرام تقريبا.





وأضاف عبد العزيز خلال برنامجه "دكتور العيلة" الإرشادي الطوعي لـ صحة المرأة ، أن ربط عضلات البطن جراحيا أو استخدام حزام للبطن بعد الولادة لهما دور مهم فى رشاقة المرأة، والأخير يدعم قوة الظهر مع بعض التمارين الرياضية المخصصة للمرأة.





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وحذر عبد العزيز من الإفراط فى شرب الحلبة والموغات بغرض إدرار اللبن بعد الولادة لما تسببه من ترهل للبطن، مطالبا النساء الحوامل باختيار مستشفيات تقدم رعاية طبية متكاملة لهن والأطفال عند الولادة، لما تمثله إمكاناتها من دعم قوى لولادة آمنة فى ظروف استثنائية أو طارئة.