وزيرة الخارجية الإسبانية: أعشق تاريخ مصر الفرعوني منذ صغري ..فيديو

قالت أرانشا جونزاليس لايا وزيرة الخارجية الإسبانية، إنها تعشق تاريخ مصر الفرعوني منذ صغرها، موضحة "قررت أن أكون عالمة آثار، ولكني لم أستطع تحقيق ذلك"، مبدية سعادتها بزيارتها إلى مصر.





وأضافت جونزاليس لايا، خلال لقائها ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن إسبانيا عانت من الإرهاب، وتتشارك مع مصر في مكافحته ، مؤكدة " نتشارك مع الأمم المتحدة في مكافحة داعش " .





، أن مصر وإسبانيا تريدان التوصل إلى حل للأزمة الليبية من دون تدخلات خارجية؛ لاستعادة الأمن والاستقرار السياسي والتوصل إلى حل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة. وأوضحت جونزاليس لايا الأمنوالتوصلإلىالأمم



