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وزيرة الخارجية الإسبانية: أعشق تاريخ مصر الفرعوني منذ صغري ..فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:36 ص
أرانشا جونزاليس
أرانشا جونزاليس لايا
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إبراهيم القادري
قالت أرانشا جونزاليس لايا وزيرة الخارجية الإسبانية، إنها تعشق تاريخ مصر الفرعوني منذ صغرها، موضحة "قررت أن أكون عالمة آثار، ولكني لم أستطع تحقيق ذلك"، مبدية سعادتها بزيارتها إلى مصر.

وأضافت جونزاليس لايا، خلال لقائها ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن إسبانيا عانت من الإرهاب، وتتشارك مع مصر في مكافحته، مؤكدة "نتشارك مع الأمم المتحدة في مكافحة داعش".

وأوضحت جونزاليس لايا ، أن مصر وإسبانيا تريدان التوصل إلى حل للأزمة الليبية من دون تدخلات خارجية؛ لاستعادة الأمن والاستقرار السياسي والتوصل إلى حل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة.

وتابعت "نعمل مع مصر وتونس والجزائر ودول من الاتحاد الأوروبي لتوفير المناخ المناسب لحل الأزمة الليبية من الداخل، ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا خاصة التركية والقطرية".

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