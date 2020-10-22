وزيرة الخارجية الإسبانية: اتفاقية تسليم المطلوبين بيد القضاء وهو من يقرر بصورة مستقلة.. فيديو

قالت أرانشا جونزاليس لايا وزيرة الخارجية الإسبانية، إن إسبانيا وجدت تفاهما كبيرا مع مصر لوضع حل للأزمة الليبية ويجب توفير المناخ المناسب لإفراز حل سياسي يضع جميع الفاعلين في ليبيا حول طاولة المفاوضات.





وأضافت جونزاليس لايا خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنها تتشارك مع الاتحاد الأوروبي في المتضامن مع قبرص واليونان ضد الإجراءات الأحادية شرق المتوسط، مشددة على ضرورة تجنب المواجهة العسكرية في شرق البحر المتوسط، ويجب ترسيم الحدود بطريقة مشتركة كما فعلت مصر واليونان.





جونزاليس لايا ، أن مصر تعد نموذجا جيدا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن الهجرة لا تمثل تهديدا للهوية الثقافية في إسبانيا ومنظمات الاتحاد الأوروبي تقدم المساعدات للاجئين السوريين الفارين من الحرب. وأوضحتالأوروبي





وتابعت أن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، أمر جيد للبلدين، وأن أوروبا تواجه موجة ثانية من فيروس كورونا.





واستكملت أن اتفاقية تسليم المطلوبين بين مصر وإسبانيا بين يدي القضاء فهو من يقرر بصورة مستقلة والسلطة القضائية وقراراتها تحظي باحترام كبير في إسبانيا.