جد طفلي العراق اللذين قتلا على يد أمهما يكشف تفاصيل نارية حول الحادث ..فيديو

قال أبو جواد كاظم، جد الطفلين اللذين قتلتهما أمهما بالعراق، أن زوجة ابنه لم تتعرض لأي ضغوط دفعتها لارتكاب جريمتها البشعة، وأن السبب الذي دفع ابنه إلى تطليق زوجته هي الخيانة الزوجية.





وأضاف "كاظم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنه عقب الطلاق حصل نجله على حكم محكمة ينص على كفالته للطفلين، نافيًا أن تكون الأم حُرمت من رؤيتهما.





وأكد جد الطفلين، أن طليقة ولده كانت ترى طفليها يومين كل أسبوع، موضحا أنه لا يوجد أي ضغط عليها فهي خانت زوجها مرتين وقمت أنا بالإصلاح بينهما.





وقال اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية ، إن جريمة إلقاء أم لطفليها من أعلى كوبرى يربط مدينتي الكاظمية والأعظمية أعلى نهر دجلة، تعد جريمة مروعة وبشعة وشنيعة.





وأوضح "المحنا"، أن شرطة المسطحات نجحت في العثور على جثة أحد الأطفال ومازال البحث مستمرا عن جثة الطفل الآخر.



