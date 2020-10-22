بهاشتاج #العوده_مش_هزار_العب_باصرار.. جماهير الأهلي تدعم الفريق قبل لقاء الوداد

تصدر هاشتاج #العوده_مش_هزار_العب_باصرار موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحفيزا من جماهير القلعة الحمراء لفريقهم.





وكان دشنت جماهير النادي الأهلي الهاشتاج دعما لفريقهم في مباراته القادمة في مساء غد الجمعة أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي ضمن منافسات الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2019-2020.





وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب في عقر دار نادي الوداد بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بنتيجة 2-0.









وتفاعل عدد كبير من جماهير المارد الأحمر مع الهاشتاج وجاءت تعليقاتهم :





مباراه مهمه من خلالها تتأهل للنهائي طبيعي تدخل تقاتل ومتسبش حاجه للصدفه الكوره ملهاش كبير احترمها تحترمك علشان كده ممنوع التراخي ولازم الجديه تكون موجوده، وبتوصل صوتنا العوده مش هزار





يومين علي الماتش.. انسوا نتيجه الذهاب اعتبرو الماتش فاينال ومتعادلين.. انسوا الوداد الي لاعبتوه في المغرب واتغلب 2_0.. لازم تنزل ضاغط بطول الملعب تكسر رتم المنافس ومتدخلوش في اللقاء، وافتكر ان الوداد معندوش حاجه يخسرها مطلوب اللاعب بجديه





لاتخافوا ولكن احذروا انه من يجعل افريقيا تعلن قانون للطوارئ





180دقيقة ويتحقق الحلم العب راجل





اعملوها لأجل خاطر مؤمن زكريا





الجمال عدى الكلام تضحكيلي وتاخدي كام اللهم الأهلي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2020





أن شاءالله الأهلي بطلا لي دوري أبطال أفريقيا 2020





بالعرق والجهد والإخلاص هتوصل





يارب يا عالي انصر الاهلي الغالي





أفريقيا للرجال فقاتلوا للوصول المونديال".





"لازم إصرار على الفوز الاهلى بيدخل اى ماتش عينه على المكسب اوعوا فى لحظة الغرور يسيطر عليكوا انت الاهلى بس الكورة غدارة أن شاء الله نحصل على بطاقة التأهل أفريقيا يا ابطال".





"إلعب برجولة إحنا أسيااد أفريقيا وبإذن الله البطولة أهلاوية بروح الفانلة الحمراء إن شاء الله الفوز حليفنا".





"ماتش الذهاب عدا وفات ننسا ونبدا للعوده لسه الصعود متحسمش".





وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلقًا استعدادًا لمواجهة الوداد المقرر لها غدا الجمعة في إياب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

وحسب مصادر فإن الجهاز الفني اختار قائمة لاعبين تضم "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني وأحمد فتحي، وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي وعلي معلول وجيرالدو".





وأجري لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران المسائي، وفقًا للبروتوكول الطبي بالاتحاد الإفريقي، الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد مساء يوم السبت ‏الماضي على ملعب محمد الخامس، واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم، بعد فترة راحة استمرت ‏يومين عقب العودة من المغرب استعدادًا لمباراة العودة.‏