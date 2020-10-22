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فن

مي القاضي تبدأ تصوير واقع افتراضي مع أحمد صلاح حسني

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:48 ص
مى القاضى
مى القاضى
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أحمد إبراهيم
تبدأ الفنانة مى القاضى تصوير دورها فى مسلسل "واقع افتراضى" خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وتجسد مى القاضى فى المسلسل دور فتاة خريجة الجامعة الأمريكية وتعمل متعهدة حفلات وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة فى حياتها. 

المسلسل يحمل اسم مؤقت "واقع افتراضى" وهو ينتمى إلى نوعية أعمال الـ 45 حلقة. 

والعمل من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، اسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ووتنتظر مى خلال الفترة المقبلة عرض فيلم "ساعة شيطان" والذى انتهت من تصويره منذ فترة قصيرة والذى تشارك في بطولته إلى جانب باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض.

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