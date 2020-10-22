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أستاذ مناعة يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا ..فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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توك شو
قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن تحذيرات الحكومة بشأن فيروس كورونا منطقية خاصة بعد تزايد الأعداد بطريق كبيرة فى بعض الدول مثل أمريكا والتى بلغت الإصابات بها 60 ألف حالة جديدة بالأمس فقط.

وأضاف "مصباح"، في مداخلة هاتفية على قناة "سى بى سى"، أن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مرعبة للغاية، لافتا إلى نسبة الوفيات وصلت إلى 4%.

وأكد أستاذ المناعة، أن عدد الإصابة بكورونا خلال الموجة الثانية أكبر من الموجة الأولى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان مساء أمس، الأربعاء، خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم؛ وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98516 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

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