اعرف أسبابه وفوائده.. الداخلية تمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات حتى 21 نوفمبر| فيديو

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن وزارة الداخلية تمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات حتى 21 نوفمبر، مؤكدا أن هناك فوائد عدة للملصق الإلكتروني الجديد، ومتصلة جميعها بشكل مباشر بوحدات المرور.





وأضاف "قريطم" خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" أن أهمية الملصق الإلكتروني تتمثل في أنه يضم قواعد البيانات الخاصة بالسيارات من خلال منظومة قواعد بيانات حديثة ومتطورة، فضلا عن نظام تحديد السرعة، لذلك الدولة حريصة على تطبيق المنظومة الجديدة.





وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن من مميزات الملصق الإلكتروني مساعدة رجال الأمن لمتابعة السيارات التي تمت سرقتها، واختار الغرف المختصة، وبالتالي بحد من عمليات سرقة السيارات، لأنه تتم قراءة البيانات للسيارة التي تم الإبلاغ عنها من خلال الكاميرات والقارئ المجهز الخاص الملصق الإلكتروني.





وأشار إلى أن نزع الملصق الإلكتروني من السياراة يصبح تالفا ليس له قيمة، لذلك الأجهزة المتخصصة للملصق مجهزة بالتقاط صور للسيارات التي لا تحمل ملصق إلكتروني أو الملصقات التالف، ويتم إرسالها لضباط المرور المسئولين عن المحيط التى تتواجد به الأجهزة.





وناشد اللواء مدحت قريطم أصحاب المركبات بالتوجه الي وحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني الجديد لسيارتهم، والملصق سيكون لجميع انواع المركبات منها الدرجات البخارية، مؤكدا أن المشروع كلف الدولة أموال كثيرة لصالح وحماية المواطن.