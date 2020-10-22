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رياضة

في أول لقاء.. حسام حسن يطالب لاعبي الاتحاد السكندري بتحقيق الفوز على المقاولون

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:25 ص
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي
يواجه نادي الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب في تمام الثامنة مساءً باستاد السويس الجديد ضمن دور الثمانية لكأس مصر.

وتعد هذه المباراة الرسمية للفريق السكندرى بالجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام حسن عقب رحيل طلعت يوسف عن قيادة الفريق .

وطالب حسام حسن، لاعبي الاتحاد السكندري، بتحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهير الاتحاد السكندري عقب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

ويأمل حسام حسن في إعادة الاتحاد السكندري من جديد، وتحقيق البطولات الإفريقية والمحلية من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر.

وضمت القائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب كلا من  "عماد السيد ، عمرو خليل ، مروان النجار ، محمد رجب ، إسلام جمال ، محمود شعبان ، أسامة العزب ، السيد سالم ، يوسف حسن ، كريم الديب ، أحمد راشد ، مروان عطية ، عبد الغنى محمد ، خالد الغندور ، محمد الصباحى ، أحمد رفعت ، أيمن غباشى ، اوكوى ، رزاق سيسيه ، خالد قمر". 

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