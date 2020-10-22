السودان.. قتيل ومصابون في احتجاجات مليونية 21 أكتوبر

قتل شخص وأصيب آخرون بجروح، خلال احتجاجات في الخرطوم، حسب ما أعلنت الشرطة السودانية في وقت متأخر من ليل الأربعاء.





وأكدت الشرطة "وفاة مواطن بإصابة قاتلة، فيما يتلقى آخر العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة النيابة لتحديد المسؤول وملابسات الحادث".





وكانت جهات وتنظيمات سياسية سودانية، دعت للخروج يوم الأربعاء، في مظاهرات احتجاجية تتزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر من العام 1964 التي أطاحت بالرئيس الأسبق ابراهيم عبود.





وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية بمقتل محمد عبد المجيد (18 عاما) برصاص الشرطة في محلية شرق النيل بالخرطوم، فيما أصيب 12 بإصابات تتراوح بين الخطرة والطفيفة.





وطالبت اللجنة في بيان بـ"سرعة التحقيق في الحادثة والقصاص العادل".





ودعت قوى ضمن الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية للخروج في "مليونية 21 أكتوبر"، لـ"تصحيح مسار الثورة وإجراء إصلاحات رئيسة في جسم الحكومة كتشكيل البرلمان وتقديم الجناة في حادثة فض اعتصام القيادة يونيو العام الماضي إلى العدالة، ومنع تقدم الحكومة نحو رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل المحروقات والخبز".





وكانت السلطات أغلقت منذ منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، جميع الجسور التي تربط وسط الخرطوم ببقية أجزاء العاصمة.



