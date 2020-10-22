AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان.. قتيل ومصابون في احتجاجات مليونية 21 أكتوبر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قتل شخص وأصيب آخرون بجروح، خلال احتجاجات في الخرطوم، حسب ما أعلنت الشرطة السودانية في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وأكدت الشرطة "وفاة مواطن بإصابة قاتلة، فيما يتلقى آخر العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة النيابة لتحديد المسؤول وملابسات الحادث".

وكانت جهات وتنظيمات سياسية سودانية، دعت للخروج يوم الأربعاء، في مظاهرات احتجاجية تتزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر من العام 1964 التي أطاحت بالرئيس الأسبق ابراهيم عبود.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية بمقتل محمد عبد المجيد (18 عاما) برصاص الشرطة في محلية شرق النيل بالخرطوم، فيما أصيب 12 بإصابات تتراوح بين الخطرة والطفيفة.

وطالبت اللجنة في بيان بـ"سرعة التحقيق في الحادثة والقصاص العادل".

ودعت قوى ضمن الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية للخروج في "مليونية 21 أكتوبر"، لـ"تصحيح مسار الثورة وإجراء إصلاحات رئيسة في جسم الحكومة كتشكيل البرلمان وتقديم الجناة في حادثة فض اعتصام القيادة يونيو العام الماضي إلى العدالة، ومنع تقدم الحكومة نحو رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل المحروقات والخبز".

وكانت السلطات أغلقت منذ منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، جميع الجسور التي تربط وسط الخرطوم ببقية أجزاء العاصمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الكشف عن اتفاق سلام بين إسرائيل والسودان.. أول رد من الخرطوم

مليونية 21 أكتوبر.. الجيش السوداني ينتشر في الخرطوم ويغلق الطرق

يحدث اليوم.. إغلاق الكباري في السودان 24 ساعة.. ومصر للطيران تسير 34 رحلة جوية

وسط تحذيرات أمنية.. تظاهرات بالسودان تزامنا مع ذكرى ثورة أكتوبر

بعد دعوات التطبيع.. متظاهرون يحرقون علم إسرائيل في السودان.. فيديو

قتيل و12 جريحا في إحياء ذكرى ثورة السودان

ترشيحاتنا

نسرين أنور عكاشة: «زيزينيا» أخرج نجوما مثل أحمد عز وغادة عادل ووالدي فضل هالة صدقي على آثار الحكيم

جد طفلي العراق اللذين قتلا على يد أمهما يكشف تفاصيل نارية حول الحادث ..فيديو

كورونا تحكم.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وإقامة الأهلي والوداد في موعدها

بعد إجراء عملية في لندن.. بسمة وهبة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

نهاية مأساوية لـ ديلر عين شمس.. المخدرات سبب مقتله على يد زملائه

بصورة رومانسية.. خالد سليم يطل برفقة زوجته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور

إهانات لفظية وتهديد راكبة بالضرب.. مشاجرة داخل حافلة بسبب خلاف حول الكمامة.. شاهد