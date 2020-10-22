حدث ليلا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وإقامة الأهلي والوداد في موعدها.. و2020 لن يمر بسلام.. كارثة طبيعية على وشك الحدوث

قال أبو جواد كاظم، جد الطفلين اللذين قتلتهما أمهما بالعراق، أن زوجة ابنه لم تتعرض لأي ضغوط دفعتها لارتكاب جريمتها البشعة،

وأن السبب الذي دفع ابنه إلى تطليق زوجته هي