حدث ليلا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وإقامة الأهلي والوداد في موعدها.. و2020 لن يمر بسلام.. كارثة طبيعية على وشك الحدوث

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة، منذ مساء أمس وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في الآتي:
كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية في لندن.
تسببت قطة أليفة في إلحاق خسائر كارثية بمحل إقامة مالكيها، حيث أغرقت المنزل بالكامل بعد أن فتحت صنبور مياه وسدت المصارف عند مغادرة الزوجين اللذين يتوليان رعايتها المنزل لأداء بعض المهام لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة.
أعلنت تركيا أمس، الأربعاء، تمديد مهمة لاستكشاف الغاز في شرق المتوسط أثارت توترًا مع اليونان، متجاهلة تحذيرات الدول الغربية.
قرر مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الرجاء المغربي والزمالك والتي كان مقررًا إقامتها بالقاهرة مساء السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، إلى ٣١ أكتوبر.
يبدو أن عام 2020 لن يمر بسلام على البشر، حيث اتضح أن الثقب الموجود في طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية اتسع بشكل يعد الأكبر على مدار السنوات الأخيرة؛ مما ينذر بكم أكبر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
قامت سيدة برازيلية بطعن نجلها، الذي يبلغ عمره 21 عامًا، حتى الموت بعد أن ضبطها برفقة عشيقها الذي يصغرها بحوالي 15 عامًا، وذلك عند حضوره إلى محل إقامتها لزيارتها.
قال أبو جواد كاظم، جد الطفلين اللذين قتلتهما أمهما بالعراق، أن زوجة ابنه لم تتعرض لأي ضغوط دفعتها لارتكاب جريمتها البشعة، وأن السبب الذي دفع ابنه إلى تطليق زوجته هي الخيانة الزوجية.
طرحت قناة أبو ظبي، برومو برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر قناتي "أبو ظبي" و"dmc"، وسيذاع يوم الجمعة المقبل.
أكدت الفنانة القديرة مها أبو عوف، التزامها بالإجراءات الوقائية؛ حفاظا على صحتها من فيروس كورونا.
قال صبري عثمان مدير عام نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن اكتشاف واقعة زواج طفل وطفلة في منطقة عين شمس كان بالصدفة، مشيرا إلى أن كثيرا من تلك الزيجات تحدث في الخفاء.