هل سيارتك جاهزة لفصل الشتاء ؟ .. تعرف على أهم النصائح

نستقبل في هذه الأيام فصل الشتاء الذى أصبح عنيفًا خلال السنوات السابقة، حيث التغيرات الجوية المتقلبة كهطول الأمطار القوية وحركة الرياح المثيرة للأتربة، وبالطبع الشبورة الصباحية والمسائية، لذلك لابد من أخذ كافة التدابير والحرص الشديد على اتباع وسائل الأمان والسلامة لقائد السيارة





يستعرض موقع صدى البلد فى السطور القادمة أهم النصائح التي يجب مراعاتها خلال فصل الشتاء للتمتع بقيادة آمنة .





1- فحص الإطارات

من أهم الأشياء التي يجب التوقف عند فحصها هي اطارات السيارة، نظرا لأهميتها الشديدة على الطريق، فلابد من التأكد من حالتها العامة وتغييرها فورًا اذا ظهر عليها علامات التلف، مثل محو النقوش البارزة، و أيضًا ظهور علامات تشقق على جسم الاطار.





2- مصابيح السيارة

تختلف حالات انعدام الرؤية في فصل الشتاء لذلك فلابد من التأكد من سلامة مصابيح سيارتك، والتي تشمل الهيكل الداخلي واللمبات الكهربائية، فعملية الفحص تبدو في غاية الأهمية للتعرف على هذه المشكلات، و لضمان مستوى رؤية مميز أثناء القيادة.





3- مساحات السيارة

تعتبر هي صاحبة الفضل الاول على سيارتك في حالة سقوط الامطار، فمن الضروري فحصها بعناية شديدة، والتأكد من الحاله العامة لها، وعدم تلف الكاوتش اللاصق بأذرعها، و في حالة تلف مساحات سيارتك فلابد من تغييرها قبل بداية موجات الطقس العنيفة وذلك لسببين، الأول لانقاذك من الأمطار، والثاني هو عدم احتكاك هذه الازرع في الزجاج الأمامي لسيارتك، و نفس الأمر ينطبق على المساحات الخلفية ان وجدت في السيارة.





4- الفرامل و كيفية استخدامها

تشكل الفرامل عاملًا كبيرًا من عوامل الأمن والسلامة، لأنها المسؤولة الأولى عن حركة التوقف، و هنا التأكد من الحركة الديناميكية لها وسرعة استجابتها لأمر التوقف، ولكن في حالات سقوط الامطار هناك طريقة تحكم أخري وهي الحرص التام على عدم استخدامها بقوة، حتى لاتنحرف السيارة في اتجاه أخر أو تدفعها للانزلاق، و اتبع سرعات مناسبة، للحصول على مستوى أداء آمن.





5- نظرة على الطريق

يفضل أن تلقي نظره شاملة على الطريق أثناء القيادة و السير في المنتصف، للابتعاد عن تجمعات المياة على جانبي الطريق مثلًا، وتجنب برك المياه التي تتسبب بها الأمطار، و أخذ كافة الاحتياطات على الطريق وتوقع احتمالية أخطاء الغير.





6- تجنب بخار المياه الداخلي "العربية بتشبر"