سوهاج تستقبل 4 وزراء اليوم لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات "حياة كريمة"

تستقبل محافظة سوهاج ، اليوم، الخميس، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، على أرض المحافظة.





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تأتي زيارة الوزراء للإقليم لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومن ضمن المشروعات التي سوف يتم افتتاحها محطة المُعالجة الثلاثية بتكلفة تصل إلى حوالي 347 مليون جنيه.





وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية باستكمال وتأهيل القرى الأكثر احتياجًا على مستوى سوهاج، حيث سيتم افتتاح وحدة المُعالجة الثلاثية للصرف الصحي في إطار مبادرة حياة كريمة، وافتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية، وافتتاح مركز شباب عرب بخواج، وافتتاح مركز شباب الشيخ زين الدين، وافتتاح الوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين، وأخيرًا التوجه إلى الحديقة المتحفية لتفقد عرض منتجات الحرف التراثية.



