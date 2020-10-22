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طفرة في القطاع الصحي في كفر الشيخ خلال 5 سنوات.. افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعي لإجراء الجراحات الدقيقة والمتقدمة.. إنشاء 5 مستشفيات بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.. وجار تطوير المنظومة الطبية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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قسم المحافظات
*مشروع للتطوير الشامل لمستشفى بيلا المركزي باعتماد مالى 337 مليون جنيه
* مشروع تطوير شامل لمستشفى الرياض المركزي باعتماد مالى 296 مليون جنيه

شهدت محافظة كفر الشيخ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الخمسة الأخيرة، طفرة هائلة في إنشاء وتطوير المستشفيات المركزية والعامة، ما يُساهم في تقديم وتوفير خدمات طبية لائقة للمواطنين، وأدى إلى تخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية المجاورة مثل طنطا الجامعي، ومستشفيات جامعة المنصورة، ومستشفيات الإسكندرية الجامعية.

وبمجرد افتتاح وتشغيل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، بدأ هذا المستشفى العملاق في إجراء الجراحات الدقيقة والجراحات المتقدمة، فضلًا عن توفير الخدمات الطبية التي لم تكن موجودة في المحافظة من قبل منها إجراء عمليات القسطرة القلبية وجراحات القلب والصدر والجراحات المتقدمة في المسالك البولية.

ودخلت محافظة كفر الشيخ ، دائرة اهتمام القيادة السياسية بتطوير وإنشاء 5 مستشفيات، منها مستشفى برج البرلس المركزي، والذي يقع على مساحة 7400 متر مربع، بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه يضم 73 سريرًا طبيًا؛ 48 سرير إقامة، و16 سرير عناية، و8 حضانات أطفال، و15 تخصص، وجرى افتتاحه رئاسيًا عبر الفيديو كونفراس.

وشملت خطة تطوير المنظومة الطبية تطوير مستشفى سيدي غازي المركزي الذي يقع على مساحة 4891 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، يضم 103 أسرة، 6 عناية مركزة، 11 حضان أطفال، 27 ماكينة غسيل كلوي، وجرى افتتاحه رئاسيًا، ويخدم هذا المستشفى قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

أما مستشفى بلطيم المركزي، بلغت التكلفة الإنشائية 135 مليون جنيه، بخلاف التجهيزات والمعدات الطبية، وضم 149 سريرًا، و 27 ماكينة غسيل كلوى، و13 عناية مركزة، و12 حضان أطفال، و4 عناية قلب، وبلغت التكلفة الإنشائية لمستشفى قلين المركزي 130، مليون جنيه بخلاف التجهيزات والمعدات الطبية، ويضم 110 أسرة، و34 ماكينة غسيل كلوي، و13 عناية مركزة، و14 حضان أطفال، 4 عنايات قلب.

وتسابق الحكومة الزمن للانتهاء من مشروع التطوير الشامل لمستشفى بيلا المركزي، باعتماد مالى 337 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم 112 سريرًا، 26 ماكينة غسيل كلوي، 7 حضان أطفال، 15 عناية، و12 عناية مركزة، وكذا تطوير مشروع التطوير الشامل لمستشفى الرياض المركزي، باعتماد مالى 296 مليون جنيه، ويضم 152 سريرًا، 34 ماكينة غسيل كلوي، و21 عناية مركزة، و19 حضانة.

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