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تعامد الشمس على قدس الأقداس.. فرح سعيد: مثل هذه الظاهرة لا توجد إلا في مصر.. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
الإعلامية فرح سعيد
الإعلامية فرح سعيد
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إسراء صبري

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس لا توجد إلا في مصر، معقبة: الناس بتيجي من برة عشان تشوف الظاهرة والحاجات دي"

وأضافت "سعيد" ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن هذه الظاهرة فريدة من نوعها، وهناك روايتين تتحدث عن هذه الظاهرة، حيث توضح الرواية الأولى أن المصريين القدماء قاموا ببناء المعبد على حركة الفلك لتحديد بداية الموسم الزراعي وموسم الحصاد.

وتابعت، أن الرواية الثانية تتحدث عن أن اليوم هو يوم ميلاد الملك رمسيس الثاني ويوم تتويجه على العرش، معقبة: لدينا حتى الآن حضارة تبهر العالم كله.

تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى تعد ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان ، وتعد هذه الآثار كانت شاهدة على حضارة عظيمة خلدها المصرى القديم فى هذه البقعة من العالم.

كما أن ظاهرة تعامد الشمس تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر إحتفالًا ببدء موسم الفيضان والزراعة ، والأخرى يوم 22 فبراير إحتفالًا بموسم الحصاد حيث تحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور وبيتاح ) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى التى ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الأقداس، وأن تلك الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت لإعتقاد عند المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثانى والآلهة رع آله الشمس عند القدماء المصريين.

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