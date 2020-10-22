تعامد الشمس على قدس الأقداس.. فرح سعيد: مثل هذه الظاهرة لا توجد إلا في مصر.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس لا توجد إلا في مصر، معقبة: الناس بتيجي من برة عشان تشوف الظاهرة والحاجات دي"

وأضافت "سعيد" ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن هذه الظاهرة فريدة من نوعها، وهناك روايتين تتحدث عن هذه الظاهرة، حيث توضح الرواية الأولى أن المصريين القدماء قاموا ببناء المعبد على حركة الفلك لتحديد بداية الموسم الزراعي وموسم الحصاد.

وتابعت، أن الرواية الثانية تتحدث عن أن اليوم هو يوم ميلاد الملك رمسيس الثاني ويوم تتويجه على العرش، معقبة: لدينا حتى الآن حضارة تبهر العالم كله.

تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى تعد ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان ، وتعد هذه الآثار كانت شاهدة على حضارة عظيمة خلدها المصرى القديم فى هذه البقعة من العالم.



