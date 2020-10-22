AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بمحل طيور في سوهاج

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
لقي طفل مصرعه إثر صعقة كهربائية أثناء عمله على ماكينة تنظيف بمحل طيور في محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يُفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج التعليمي بوصول "منصور. ا. ح"، 11 عامًا، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء صعق كھربائي.


وبالانتقال والفحص وبسؤال خاله "محمد. ع. ح"، 44 عامًا، صاحب محل طيور، قرر بأنه أثناء عمل نجل شقيقته على ماكينة تنظيف الطيور بالمحل لامست يداه أحد الأسلاك العارية، ما أدى إلى صعقة كهربائيًا، ووفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طالب صعقا بالكهرباء بسوهاج

مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

مصرع كهربائي صعقًا بالكهرباء بمنزل عمه بسوهاج

مصرع حداد صعقًا بالكهرباء في سوهاج

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

مصرع مسنة صعقا بالكهرباء عقب ملامسة يدها سلك الغسالة العاري بسوهاج

ترشيحاتنا

بعد قرار التأجيل.. تعليق ناري من عزيز الشافعي: الزمالك مش بيعرف ياخد حقه

استشاري تغذية علاجية يقدم نصائح هامة للمصريين في تنظيم الغذاء.. فيديو

الحكومة الأردنية تصدر تحديثها لقوائم الدول لديها

حدث ليلا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وإقامة الأهلي والوداد في موعدها.. و2020 لن يمر بسلام.. كارثة طبيعية على وشك الحدوث

إحباط زواج طفل وطفلة في عين شمس.. تعرف على التفاصيل ..فيديو

أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.. ألمانيا تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا

AdvertisementS

جد طفلي العراق اللذين قتلا على يد أمهما يكشف تفاصيل نارية حول الحادث ..فيديو

بعد إجراء عملية في لندن.. بسمة وهبة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

حكم صلاة المرأة بدون ملابس داخلية.. الأزهر للفتوى يجيب

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ بسمة وهبة.. بكاء هاني شاكر.. وتعليق ناري لـ عزيز الشافعي بسبب الزمالك

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

وزارة الداخلية العراقية تكشف تفاصيل عن الأم التي ألقت طفليها في نهر دجلة.. فيديو

في عيد ميلاد فاطمة التابعي.. عمرها الحقيقي وسر اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب

الضحية ضبطها برفقة عشيقها.. أم تعترف بقتل نجلها دفاعا عن النفس

أخبار الرياضة| تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وبكاري جاساما يقترب من إدارة مباراة الأهلي.. وغريب: قائمة المنتخب الأولمبي ليست نهائية

عريقات يخضع لعملية دقيقة في إسرائيل.. تفاصيل

بعد اختفائها يومين.. العثور على جثة امرأة حامل داخل ثلاجة في ظروف غامضة

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور

إهانات لفظية وتهديد راكبة بالضرب.. مشاجرة داخل حافلة بسبب خلاف حول الكمامة.. شاهد