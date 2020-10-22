مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بمحل طيور في سوهاج

لقي طفل مصرعه إثر صعقة كهربائية أثناء عمله على ماكينة تنظيف بمحل طيور في محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يُفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج التعليمي بوصول "منصور. ا. ح"، 11 عامًا، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء صعق كھربائي.









وبالانتقال والفحص وبسؤال خاله "محمد. ع. ح"، 44 عامًا، صاحب محل طيور، قرر بأنه أثناء عمل نجل شقيقته على ماكينة تنظيف الطيور بالمحل لامست يداه أحد الأسلاك العارية، ما أدى إلى صعقة كهربائيًا، ووفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.





تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



