شكوي من أولياء الأمور لإقصاء 17 طالبا من منحة جامعة سيناء

وطلبوا التواصل مع وزارة التعليم العالي لضمان حقوق أبناءهم في الالتحاق بالدراسة خلتل العام الدراسي الجديد.وامكد المتضررين انه تم إقصاء 17طالب من منحة جامعة سيناء لأبناء شمال سيناء، بعد ان تم اعلان قبولهم علي الموقع الرسمي لمحافظة شمال سيناء ، بحجة تقليل عدد المنح المقدمه من الكليات الطبيه دون توضيح اي اسبابوذلك قبل بدء الدراسه بايام.وأكد أولياء الأمور بأن اسماء ابنائهم تم نشرها رسميا علي الموقع الرسمي للمحافظه،مؤكدين انه مع انتهاء عملية التنسيق فإن هذا يهدد مستقبل لابنائهم بعدم الالتحاق في الكليات التي تناسب المجموع .وقد التقي اليوم كل من النائب فايز حرب عضو مجلس الشيوخ و النائب رمضان سرحان عضو مجلس الشيوخ مع وزير الانتاج الاسبق الدكتور سيد مشعل والدكتور حسن راتب رئيس مجلس امناء جامعه سيناء، حيث تم الاتفاق على عودة كل المنح لطلاب شمال سيناءوأكد النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ، انه تم التواصل مع الدكتو حاتم عبد الغفار وزير التعليم العالي، والذي وافق علي جميع المنح وبنفس الاعداد والتي تم الإعلان عنها عن طريق المحافظة.اقرا ايضا: