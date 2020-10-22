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حوادث

ضبط مسن لإعماله حفر بمنزله للتنقيب عن الآثار في سوهاج

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط مباحث سوهاج، من ضبط ميكانيكي، لإعماله أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله في مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يُفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بالمركز مفادها ورود بلاغًا بإعمال المدعو "عدلي. خ. ع"، 62 عامًا، ميكانيكي، ويقيم بندر أخميم، أعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزله.


أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وبستأذان النيابة العامة، انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 1.50 متر وبعمق 7 أمتار تقريبًا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهة المتهم وبتضيق الخناق عليه اقر بارتكابه الواقعة بحثًا عن الآثار أسفل منزله.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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