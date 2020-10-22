فرح سعيد: مبادرة "إسكندرية بلا إدمان" تهدف إلى رفع الوعي بين الشباب.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن هناك مبادرات كثيرة يقوم بها الشباب المصري ومن ضمنها مبادرة شباب الإسكندرية وهي مبادرة إسكندرية بلا إدمان.



وتابعت "سعيد"، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، الشباب بدأت في العمل من خلال عمل مبادرات توعوية في الجامعات، من أجل وجود جيل جديد لديه وعي كافي وإدراك، معقبة: كل هذا يؤثر على مصر بشكل كبير.



وأضافت، هناك مبادرة أخرى يطلق عليها "مهنتك مستقبلك"، تهدف إلى تعليم وتأهيل الشباب وخلق فرص عمل مختلفة من خلال قوافل متحركة مجهزة بكل الإمكانيات لتدريب الشباب.



وأكملت مديرية الرياضة والشباب في القليوبية قاموا بإنشاء مبادرة القراءة للجميع من خلال استغلال أوقات الفراغ لدى الشباب من خلال وجودهم وتقديم لهم الدعم من خلال مكتبات متحركة، معقبة: كل اللي قدر يغير من نفسه يقوم