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أخبار العالم

مبنى غريب يثير الجدل في السعودية.. صور

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:09 ص
المبني الغريب بالسعودية
المبني الغريب بالسعودية
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محمود نوفل
تسبب تصميم مبنى تابع لجمعية البر في منطقة أبو عريش بجازان في السعودية، في إثارة تفاعل واسع بين نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، وتكهنات حول سلامته من الناحية الهندسية والإنشائية.

ونشرت صحيفة سبق السعودية صورة لما تداوله النشطاء للمبنى من إحدى الزوايا، تظهره وكأنه قائم على عامود واحد ضيق من الأسفل ويمتد بصورة عرضية من الأعلى، موضحة في صور أخرى المبنى من زوايا مختلفة.

وبدوره ذكر محمود الأقصم، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بأبوعريش، في مقابلة مع القناة السعودية الأولى: أقول بفضل الله، رب ضارة نافعة، الناس عرفت الآن أن هذا المبنى جيد من ناحية التصميم ومرخص أصلا من البلدية بطريقة نظامية وبموجب صك من فاعل خير واختيار هذا المكان لأنه أولا بجوار الجمعية الخيرية وبين الجمعية والمبنى هذا شارع فقط. 

وأضاف قائلا: نحن تحت النظام وما ستقوله البلدية نحن مقرين فيه وأملنا كبير بأن الموضوع لن يتأخر أكثر من يوم أو يومين بالكثير لأنه لم تكون لدينا مخالفات إنشائية وإن كانت البلدية ترى مخالفات فنحن نقر بما تقوله البلدية في هذا الاتجاه. 
مبنى غريب يثير الجدل في السعودية.. صور
مبنى غريب يثير الجدل في السعودية.. صور

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