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منوعات

فقاعات مؤلمة.. دواء شهير يشوه جسد سيدة للتشبه الوحوش

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
انقلبت حياة امرأة رأس على عقب وأصيبت بالصدمة وتبدل شكلها حتى أنها وصفت نفسها بأنها "تبدو وكأنها وحش" وذلك بعد تناول المضادات الحيوية والباراسيتامول لألم الأذن.

كانت "راشيل كاري" تعاني من عدوى في الأذن ووصفت لها الأدوية، ولكن الغريب في الأمر إنها أخذت هذه الأدوية عدة مرات من قبل، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

بعد بدء دورة من الأدوية، سرعان ما بدأت الفتاة البالغة من العمر 38 عامًا تشعر بالمرض، وفي صباح اليوم التالي بدأت بشرتها في ظهور فقاعات، ذهبت "راشيل" من المنزل إلى المستشفى ثلاث مرات ولكن حالتها استمرت في التدهور.

تم إدخالها في نهاية المطاف إلى وحدة الحروق، حيث أمضت 12 يومًا في تلقي العلاج لمتلازمة "ستيفنز جونسون"، وتوصل الأطباء إلى أنها حالة نادرة, وعبارة عن اضطراب خطير من الجلد والأغشية المخاطية التي تسبب الطبقة العليا من الجلد للموت – وعادة ما يكون سببها رد فعل على الدواء.

قالت "راشيل"  إن البثور كانت مؤلمة وتركت شعورها كما لو كانت تتعرض للهجوم من قبل النمل النار الأحمر الذي كان يعضها في جميع أنحاء جسدها، ثم انتشرت البثور عبر وجهها مما تسبب في تشويه شفتيها وعينيها.

وأضافت "راشيل" إنها أصيبت بصدمة عندما نظرت إلى نفسها في المرآة، وقالت: أصبت بعدوى في أذني ، وتوجهت إلى الرعاية العاجلة "لقد تم وصف أموكسيسيلين ، وهو مضاد حيوي ، وتيلينول ، وهو الباراسيتامول. أخذتهم حوالي الساعة 7 مساءً".

واختتمت "بعد ذلك بوقت قصير بدأت أشعر بالحكة ، ولاحظت أن الجلد على مؤخرة رقبتي كان ينفجر..لقد تناولت هذه الأدوية من قبل ، ولكن لسبب ما هذه المرة رفضها جسدي."

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