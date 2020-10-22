حزمة مزايا مالية جديدة لـ2.1 مليون معلم.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس ومنها:



صدى البلد:

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته بالقمة الثلاثية بـ نيقوسيا.



الأهرام:

حزمة مزايا مالية جديدة لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بتكلفة 6.1 مليار جنيه.

إعلان أسماء الفائزين بجائزة مؤسسة فاروق حسني للفنون في يناير 2021.



صدى البلد see:

الانتخابات البرلمانية تصويت المصريين الوافدين عبر البريد السريع بسبب كوفيد 19.





اليوم السابع:

حماية المستهلك يؤكد تكثيف حملات الرقابة على الأسواق طوال فترة الدراسة.





الشروق:

رئيس القابضة لمياه الشرب: أكثر من 3500 معدة للتعامل مع الأمطار.



