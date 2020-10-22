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توك شو

حزمة مزايا مالية جديدة لـ2.1 مليون معلم.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
نشرة أخبار صباح البلد
نشرة أخبار صباح البلد
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إسراء صبري
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس ومنها:

صدى البلد:
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته بالقمة الثلاثية بـ نيقوسيا.

الأهرام:
حزمة مزايا مالية جديدة لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بتكلفة 6.1 مليار جنيه.
إعلان أسماء الفائزين بجائزة مؤسسة فاروق حسني للفنون في يناير 2021.

صدى البلد see:
الانتخابات البرلمانية تصويت المصريين الوافدين عبر البريد السريع بسبب كوفيد 19.

اليوم السابع:
حماية المستهلك يؤكد تكثيف حملات الرقابة على الأسواق طوال فترة الدراسة.

الشروق:
رئيس القابضة لمياه الشرب: أكثر من 3500 معدة للتعامل مع الأمطار.

مصراوى :
توفيق: شركات الغزل والنسيج تستعد لتوريد الماكينات الجديدة اكتمال خطة تطوير 2022.

الوطن:
اليوم الفرصة الأخيرة لطلاب تنسيق الدبلومات 20202020 لتقليل الاغتراب. 

الجمهورية:
الصحة: تسجيل 178 إصابة بفيروس كورونا..و18 حالة وفاة.

الوفد:
كاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك و الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

sky news:
واشنطن: إيران وروسيا تحاولان التدخل في انتخابات 2020.

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