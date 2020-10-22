ضبط حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك بمطروح

تمكنت حملة تموينية مكبرة على الأسواق بمطروح مكونة من مفتشي إدارات الرقابة والتجارة الداخلية بمديرية التموين بمطروح ومباحث التموين ومديرية الصحة من ضبط كمية من حلوى المواد غير الصالحة للاستخدام الآدمى . علىوالتجارةالآدمى









وأكد السيد أبو اليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، أن الحملة تمكنت من ضبط أحد البائعين يقوم بعرض وبيع (حلوى المولد) بعدد 235 قطعة كبيرة مصنعة على هيئة أشكال خاصة بمناسبة المولد .





وأضاف بفحصها بمعرفة مفتش الصحة أكد على احتوائها على ألوان صناعية ضارة غير مصرح بها وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقام بتحرير تقرير بذلك .





وأشار إلى أنه تم التحفظ على الحلوى المضبوطة و تم قيد المحضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة للنظر والتصرف.





وأوضح أن ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضبط اية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات، مضيفا أن الحملة تمت بناء على التنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية فرع مطروح .





وشدد وكيل وزارة التموين بمطروح علي جميع الإدارات التموينية بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين و تطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين و مكتب صحة مطروح .



