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محافظات

محافظة الأقصر ترفع درجة الاستعداد لإجراء انتخابات النواب

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإجراء انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، والتي ستعقد على مدار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، 
حيث وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما وجّه المحافظ، بتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت، وكذلك تعقيم وتطهير اللجان واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد، مع التأكيد على التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه.

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