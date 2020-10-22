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أخبار البلد

121 من 1300 عربة.. وزير النقل يعلن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:25 ص
عربات السكة الحديد
عربات السكة الحديد
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حمادة خطاب


أعلن الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 18 عربة إلى ميناء الإسكندرية ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى 121  عربة وذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل ان العربات ال 18 التي وصلت هي عربات  درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية  وان هناك   17 عربة جديدة أخرى  ستصل قبل نهاية هذا الشهر على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريا وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

 وأشار الوزي إلىر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير  أن العربات الجديدة التي تصل  يتم دخولها الخدمة تباعا   الى جدول التشغيل اليومي  بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب
121 من 1300 عربة.. وزير النقل يعلن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية
121 من 1300 عربة.. وزير النقل يعلن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية
121 من 1300 عربة.. وزير النقل يعلن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية
121 من 1300 عربة.. وزير النقل يعلن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية
121 من 1300 عربة.. وزير النقل يعلن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية

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