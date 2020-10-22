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أخبار العالم

رغم ارتفاع الإصابات بكورونا.. الإمارات تزف خبرًا سارًا بشأن حركة الطيران

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
الطيران في الإمارات
الطيران في الإمارات
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محمود نوفل
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي عن ارتفاع عدد الطائرات المستخدمة لأجواء الدولة خلال شهر أكتوبر الجاري إلى حوالي 1000 طائرة في اليوم، بزيادة تصل إلى أكثر من 200% مقارنة بشهر أبريل من هذا العام.

من جانبه أفاد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني  الإماراتي ،سيف محمد السويدي، في تصريحات  لوكالة أنباء الإمارات "وام"  بأن التأثيرات التي واجهت حركة الطيران على مستوى العالم جراء تفشي وباء كورونا المستجد بدأت في التلاشي التدريجي، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة مع قطاع الطيران المدني لاحتواء تلك التأثيرات بكفاءة عالية.

كما ذكر ان تطبيق حلول عملية تسمح بالتشغيل الآمن للرحلات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان الحد من انتشار الوباء.

فيما عبّر عن سعادته برؤية العودة التدريجية لحركة الطيران، متوقعًا استمرار الانتعاش التدريجي للقطاع في الدولة والعالم والتعافي التام.

وقال السويدي إن تشغيل دولة الإمارات لناقلين وطنيين جديدين خلال فترة الأزمة يمثل إضافة مهمة للقطاع في إشارة إلى شركة العربية للطيران - أبوظبي، وشركة ويز أير- أبوظبي.

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