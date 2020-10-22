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أخبار العالم

عمق 10 أمتار.. الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل جديدة عن نفق حركة حماس

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:43 ص
الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي يعلن تفاصيل جديدة عن النفق المكتشف لحماس
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سمر صالح
أكد الجيش الإسرائيلي أن النفق الذي كشف عنه قبل يومين عند حدود قطاع هو نفق متفرع على عمق عشرة أمتار تم تخصيصه للحرب القادمة ضد اسرائيل، واخترق مسافة عشرة أمتار إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وهو النفق الأول الذي كشف عنه عن طريق الحاجز الجديد الذي أقامه الجيش الاسرائيلي. 

وقال الجيش الإسرائيلي إن النفق خرج من خان يونس ولا يوجد له مخرج في إسرائيل وسيعمل الجيش الإسرائيل خلال الأيام القادمة على تحييده وقبل يومين تلقى الجيش تخذيرا من خلال الحاجز الذي يقوم ببنائه حول هذا النفق، وفي أعقاب ذلك قام الجيش بتنفيذ حفريات كشفت عن النفق.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:" النفق لم يشكل خطرا على البلدات الاسرائيلية باي مرحلة" وأضاف :"كل ما يحدث في غزة هو تحت مسؤولية حماس . حفر نفق يأتي على حساب أهالي غزة- بدل أن تصلهم الأموال".

وأوضح المتحدث أن النفق ليس السبب الوحيد الذي أخّر رد الجيش الاسرائيلي على القذيفة التي أطلقت من غزة نهاية الأسبوع، وقال "نحن نحتفظ بالحق في الرد على الصاروخ". 

وقبل يومين بعد كشف الجيش الإسرائيلي عن الصاروخ، تصدت منظومة القبة الحديدية لقذيفة أطلقت من شمال قطاع غزة تجاة البلدات الإسرائيلية، ولم تتسبب بأية أضرار أو إصابات، وقام الجيش الإسرائيلي بعدها بمهاجمة مواقع لحماس في القطاع ردا على ذلك. 

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