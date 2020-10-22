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أخبار العالم

محاولة لتقويض الثقة.. إيران ترد على اتهامها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:36 ص
طهران
طهران
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية عن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تأكيدها أن اتهام إيران بالتدخل في الانتخابات الأمريكية هو محاولة "لتقويض الثقة".

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وقال مدير وزارة الأمن الوطني الأمريكية، جون راتكليف، اليوم الخميس، إن إيران وروسيا تسعيان للتدخل في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل. 

وأضاف في تصريحات صحفية، "نحن على علم بحصول روسيا على بيانات ناخبين، والمخابرات الأمريكية رصدت التهديد الإلكتروني الإيراني للتشويش على الانتخابات الرئاسية وسارعت بالرد عليه".

وتابع "إيران أرسلت رسائل إلكترونية لترويع الناخبين والتحريض على الاضطرابات والإضرار بالرئيس ترامب".

وأول أمس الثلاثاء، قالت شركة مايكروسوفت إنها عطلت أكثر من 90% من الأجهزة التي تستخدمها عصابة إجرامية إلكترونية من الناطقين بالروسية للسيطرة على شبكة ضخمة من أجهزة الكمبيوتر قادرة على تعطيل الانتخابات الأمريكية.

وأضافت الشركة أنه بدعم من سلسلة أوامر قضائية أمريكية وعلاقاتها مع شركات تكنولوجيا في دول أخرى، فإن حملتها المستمرة منذ أسبوع ضد العصابة التي تدير شبكة (تريك بوت) تحبط مصدرًا محتملًا لتعطيل الانتخابات الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر.

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