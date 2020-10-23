مكتبة الإسكندرية تحتفي بأسبوع الشمول الرقمي في المنطقة العربية

ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب بقطاع البحث الأكاديمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع منظمة اليونسكو والمكتب الإقليمي العربي بالاتحاد الدولي للاتصالات احتفالية "أسبوع الشمول الرقمي بالمنطقة العربية" من خلال عقد لقاء مع شباب الجامعة للتعريف بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة والأنشطة التي تقدمها مكتبة الإسكندرية في مجالات استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العلوم المختلفة مثل مشروع الكمبيوتر فائق السرعة (Supercomputer) وذلك يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020 الساعة الرابعة مساء ضمن أنشطة برنامج رابطة شباب الصفوة.





يهدف أسبوع الشمول الرقمي إلى تسليط الضوء وزيادة الوعي بأهمية استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وخاصة الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار في ظل جائحة كورونا تحت شعار" خدمة الفئات المحرومة في وقت الأزمة: بدون استثناء".





اقرأ أيضا

ويأتي هذا اللقاء ضمن الأنشطة الموجهة لبناء قدرات الشباب التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بهدف تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجال التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومنها برنامج "شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل" الموجه لطلاب المدارس (13- 18عامًا)، وبرنامج "رابطة شباب الصفوة" الموجه لطلاب الجامعة، وبرنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" الموجه إلى الطلاب الأفارقة الدراسين بالجامعات المصرية.





وفي سياق متصل ، يقدم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان (العلوم الإنسانية الرقمية: نماذج ناجحة)، تلقيها د. هالة بيومي، الباحثة بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا (CNRS) ورئيس قسم العلوم الإنسانية الرقمية في مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بالقاهرة (سيداج)، وذلك الساعة السادسة مساء اليوم الخميس.





وتتناول المحاضرة نماذج ناجحة لمشاريع في مجال العلوم الانسانية الرقمية من ضمنها العمل على انشاء خريطة (رقمية وتفاعلية) للمناطق القاحلة وشبه القاحلة على مستوى العالم.



