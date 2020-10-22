منير أشاد بالكليب.. فريق غنائي شاب يهدي الكينج منير فيديو كليب.. فيديو

أت أدور على ناس بتحب منير زي، لحد ما اتعرفت على شريف المخرج".



وأضاف "يحيى" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنا اتعرفت على شريف وإحنا رايحين نصور الكليب، معقبا: الكليب أتصور في يومين ونصف في أسوان.



وتابع: عرضت فكرة أن الكليب يكون عن محمد منير وكانت مجرد فكرة ولكن شريف وافق على الفكرة، معقبا: الكليب إهداء وتعاون بين فريق العمل.



وأكمل : الكليب حصل على إشادة من المطرب محمد منير، معقبا: "منير كمان طلب أنه يتواصل معانا".



قال المطرب يحيى هاني، مطرب يهدي الفنان محمد منير كليب بمناسبة عيد ميلاده، حيث انتهى المطرب يحيى هاني من تصوير كليب أغنية بعنوان "كينج"، قائلا: فكرة الكليب كانت موجودة منذ 3 سنوات تقريبا، بعد هذه المدة تم تنفيذ الفكرة منذ 6 أشهر، معقبا: بد