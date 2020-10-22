تأمين اللجان الانتخابية لمجلس النواب وكراسى متحركة لكبار السن في الفيوم

أعلن محافظ الفيوم أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن أبناء الفيوم كان لهم دور إيجابي ومشاركة فاعلة بالاستحقاقات الدستورية السابقة، مما يعبر عن وعي المواطن الفيومي في التعبير عن رأيه بحرية مطلقة.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز 633 لجنة فرعية موزعين على 284 مقرًا انتخابيًا بجميع مراكز وقرى المحافظة، لإستقبال 2 مليون و9 ألاف و229 ناخبًا، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة.

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وأضاف أنه تم تجهيز عدد 174 لجنة فرعية موزعين على 63 مقرًا انتخابيًا بالدائرة الأولى التى تضم مركز شرطة الفيوم، وقسمي أول وثان شرطة الفيوم، لاستقبال 585 ألف و97 ناخبًا لهم حق التصويت بالدائرة، وفي الدائرة الثانية بمركز شرطة إطسا، تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعين على 75 مركزا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألف و365 ناخبًا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعين على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 594 ألفا و 60 ناخبًا، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعين على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 433 ألفا و707 ناخبين.

وشدد محافظ الفيوم على التنسيق المتبادل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لمراجعة المقرات الإنتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بشكل ميسور وتأمين اللجان الإنتخابية، فضلًا عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن للوصول إلى لجان الانتخابات دون تعب، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.