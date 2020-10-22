جامعة الملك سلمان تستقبل الطلاب وسط إجراءات احترازية.. وبشرى لطلاب الدبلومة الأمريكية.. وإعلان فتح باب القبول مجددا

- جامعة الملك سلمان: هدفنا الارتقاء بالتعليم المصري

- إعلان فتح باب القبول مجددا لطلاب الدبلومة الأمريكية





شهد التقديم بجامعة الملك سلمان مظهرا حضاريا وانتظام استقبال أولياء الأمور والطلاب الذين التزموا بالإجراءات الاحترازية وتعليمات الجامعة من الدخول بكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوفير المواد المطهرة بالإضافة إلى التعقيم المستمر من قبل إدارة الجامعة والعاملين بها.

ورصدت الفيديوهات والصور التزام الطلاب واولياء الأمور بتعليمات الجامعات ، كما شهدت الصفحة الرسمية للجامعة ردود افعال إيجابية حول التنظيم والاستقبال ، حيث قال أحد الطلاب " استقبال وتفاهم وتنظيم.. حاجه في منتهى الرقي" ، وعلق أخر : بصراحه في منتهى الاحترام والادب والتفاهم في التعامل مع الطلاب.. عظيم الشكر والتقدير لجامعة الملك سلمان على هذا الاستقبال والمجهود المبذول".

ومن جانبه قال الدكتور أشرف سعد ، رئيس جامعة الملك سلمان، أنه تم الاستعداد لاستقبال طلاب تتراوح أعدادهم في العام الأول للدراسة ما بين 1,500 و 1,800 طالب بفرعي الجامعة برأس سدر وشرم الشيخ في 13 كلية وهم الطب- طب الأسنان – الصيدلة – الزراعات الصحراوية – العلوم الإدارية – الهندسة – الصناعات التكنولوجية – العلوم – العمارة – علوم وهندسة الحاسب – الفنون والتصميم – السياحة والضيافة – الألسن واللغات التطبيقية.

وأضاف ان الدراسة بجامعة الملك سلمان تحقق سياسة التوازن بين مهارات ومعارف الخريجين والتي تنتهجها الجامعات الأهلية الجديدة مع التركيز على نوعية وحداثة المهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي أحد أهم الركائز التي ستؤهل الخريجين للمنافسة ليس فقط في سوق العمل المحلي وانما أيضا الاقليمي والدولي، كما تركز تلك الجامعات على مهارات ريادة الأعمال والتي ستؤهل الخريج الى تطوير مشروعه الخاص مما سيؤثر ايجابًا على الخريج وعلى الحالة الاقتصادية بشكل عام وخاصة في المجتمعات النامية مثل مجتمع جنوب سيناء.

وأشار إلى أنه بعد دراسة الموقف تم اقترح فتح باب القبول للمرة الثالثة لاستيعاب طلاب الدبلومة الامريكية والذين لم يتمكنوا من التقدم في المراحل السابقة بنفس الاسلوب المؤسسي مع تلافي المشاكل

أضاف رئيس جامعة الملك سلمان في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، إنه تم الاعلان عن فتح باب القبول يوم الاربعاء ٢١ اكتوبر من خلال الفيس بوك وبوابة جنوب سيناء وصفحة الجامعة ووسائل الاعلام والتواصل الاخرى.

وأوضح أنه يتم التقدم يوم الأحد ٢٥ اكتوبر إلى الثلاثاء ٢٧ اكتوبر بطلبات التقدم الورقية لتلافي مشاكل نظام التقدم بفرعي الجامعه براس سدر وشرم الشيخ متضمنا المعلومات بيانات الطالب الشخصية ويمكن للطالب دفع رسوم التسجيل والاختبارات بمقر الجامعه خدمة البنك الأهلي بنفس نظام الرسوم السابق.

وأشار إلى أنه يتم التركيز على البرامج خارج القطاع الطبي مع اضافة الاعلان السابق عن المنح والذي يركز على المجالات ذات الاعداد القليلة.

وأستكمل: "يوم الاربعاء ٢٨ اكتوبر يتم اعداد قاعدة بيانات بأسماء الطلاب وارسالها للقائمين على الاختبارات الالكترونية للقبول، يتم اجراء اختبارات القبول يومي الخميس ٢٩ اكتوبر والجمعه ٣٠ اكتوبر وكذلك اختبار التفكير النقدي يوم ٣١ اكتوبر"..

وأوضح أنه سيتم إعلان النتائج يوم ١ نوفمبر ، بينما يتم استيفاء الاوراق والكشف الطبي وسداد ٢٥% من رسوم داخل مقر الجامعه بدءا من يوم الاثنين ٢ نوفمبر وحتى الخميس ٥ نوفمبر.