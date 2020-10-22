جامعة الملك سلمان تستقبل الطلاب وسط إجراءات احترازية.. وبشرى لطلاب الدبلومة الأمريكية.. وإعلان فتح باب القبول مجددا

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شهد التقديم
بجامعة الملك سلمان مظهرا حضاريا وانتظام استقبال أولياء الأمور والطلاب الذين
التزموا بالإجراءات الاحترازية وتعليمات
الجامعة من الدخول بكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوفير المواد المطهرة
بالإضافة إلى التعقيم المستمر من قبل إدارة الجامعة والعاملين بها.
ورصدت الفيديوهات
والصور التزام الطلاب واولياء الأمور بتعليمات الجامعات ، كما شهدت الصفحة الرسمية
للجامعة ردود افعال إيجابية حول التنظيم والاستقبال ، حيث قال أحد الطلاب "
استقبال وتفاهم وتنظيم.. حاجه في منتهى الرقي" ، وعلق أخر : بصراحه في منتهى
الاحترام والادب والتفاهم في التعامل مع الطلاب.. عظيم الشكر والتقدير لجامعة
الملك سلمان على هذا الاستقبال والمجهود المبذول".
أضاف رئيس جامعة الملك سلمان في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، إنه
تم الاعلان عن فتح باب القبول يوم الاربعاء
٢١ اكتوبر من خلال الفيس بوك وبوابة جنوب سيناء وصفحة الجامعة ووسائل الاعلام
والتواصل الاخرى.
وأوضح أنه يتم التقدم يوم الأحد ٢٥ اكتوبر إلى الثلاثاء ٢٧ اكتوبر بطلبات التقدم
الورقية لتلافي مشاكل نظام التقدم بفرعي الجامعه براس سدر وشرم الشيخ متضمنا المعلومات
بيانات الطالب الشخصية ويمكن للطالب دفع رسوم التسجيل والاختبارات بمقر الجامعه خدمة
البنك الأهلي بنفس نظام الرسوم السابق.
وأشار إلى أنه يتم التركيز على البرامج خارج القطاع الطبي مع اضافة الاعلان
السابق عن المنح والذي يركز على المجالات ذات الاعداد القليلة.
وأستكمل: "يوم الاربعاء ٢٨ اكتوبر يتم اعداد قاعدة بيانات بأسماء الطلاب
وارسالها للقائمين على الاختبارات الالكترونية للقبول، يتم اجراء اختبارات القبول يومي
الخميس ٢٩ اكتوبر والجمعه ٣٠ اكتوبر وكذلك اختبار التفكير النقدي يوم ٣١ اكتوبر"..
وأوضح أنه سيتم إعلان النتائج يوم ١ نوفمبر ، بينما يتم استيفاء الاوراق والكشف
الطبي وسداد ٢٥% من رسوم داخل مقر الجامعه بدءا من يوم الاثنين ٢ نوفمبر وحتى الخميس
٥ نوفمبر.