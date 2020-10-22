أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تعرف على سعر أغلى هواتف هواوي Mate 40 Pro.. وفيفو تطلق هاتف iQOO U1x بسعر مفاجأة

كشفت شركة أوبو Oppo، عن إصدارتها الأولى من أجهزة التلفاز الذكية، بطرازيها R1 وS1، وصرحت الشركة الصينية أن أجهزة التلفزيونات الجديدة تمتاز بشاشة من نوع QLED ودرجة سطوع 1500 نيت، ومعدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتز.







