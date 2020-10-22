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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تعرف على سعر أغلى هواتف هواوي Mate 40 Pro.. وفيفو تطلق هاتف iQOO U1x بسعر مفاجأة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:00 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي:


نشر الفرع الألماني لعملاقة البيع بالتجزئة أمازون، صفحة هاتف Mate 40 Pro، المنتظر أن تعلن عنه شركة هواوي خلال ساعات، والتي أوضح من خلالها الموعد الرسمي لطرح الهاتف للبيع في الأسواق والسعر الذي سينطلق به، وفيما بعد أزال السعر وتاريخ الإصدار.


كشفت شركة أوبو Oppo، عن إصدارتها الأولى من أجهزة التلفاز الذكية، بطرازيها R1 وS1، وصرحت الشركة الصينية أن أجهزة التلفزيونات الجديدة تمتاز بشاشة من نوع QLED ودرجة سطوع 1500 نيت، ومعدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتز.


أطلقت شركة هواوي هاتفًا ذكيًا جديدًا ضمن سلسلتها Y، وينضم هاتف Huawei Y7a إلى فئة الهواتف المتوسطة المواصفات بمعالج من نوع Kirin 710A.


وسعت شركة فيفو من تشكيلة هواتفها الذكية التي تأتي تحت علامتها التجارية iQOO ، بإطلاق أحدث هواتفها والذي يأتي تحت عنوان vivo iQOO U1x، وهو يتوفر بسعر منخفض للغاية مع بطارية كبيرة السعة.


بعد أسبوع كامل من الإعلان عن سلسلة هواتها الرائدة آيفون 12 iPhone 12، كشفت شركة آبل Apple ، عن مواصفات جديدة تتعلق ببطارية جهاز iPhone 12 Pro Max.

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