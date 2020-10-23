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برلمان

الأحد .. تسليم كارنيهات العضوية وبدء إعداد اللائحة الداخلية للشيوخ

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
تبدأ اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها  الأحد مناقشة إجراءات تعديل اللائحة و ممارسة اختصاصات اللجنة الفرعية.

و في سياق متصل قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ استقبال الاعضاء المعينين و تسليهم كارنيهات العضوية الاحد القادم.

جاء ذلك بعد أن قالت فيبي فوزى الوكيل الثانى لمجلس الشيوخ، إن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، والتي سيتم إعدادها على مدى حوالى ثلاثين يوما.

وأكدت فى تصريحات لها، أن هناك بالفعل مقترحا بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس، لكنه يجب أن يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره، تمهيدا لعرضه على المجلس لإبداء الرأي والتصويت عليه، حيث سيتم إحالته بعد الموافقة إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، إن اللائحة سوف تتضمن تفاصيل العمل في المجلس واللجان المتخصصة التي سيشملها وكيفية الانضمام إليها ومسار المناقشات في اللجان وفي الجلسات العامة، كذلك أدوات العضو التي يمكنه اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع أو قضية ما، وتقدم الأعضاء بالمقترحات، وغير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس.

وتابعت قائلة: "سوف تنظم هذه اللائحة كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله وتوضح ما يتمتع به العضو من حقوق وما عليه من واجبات والإجراءات التي يجب اتباعها كذلك تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات".

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