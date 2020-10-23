الأحد .. تسليم كارنيهات العضوية وبدء إعداد اللائحة الداخلية للشيوخ

تبدأ اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها الأحد مناقشة إجراءات تعديل اللائحة و ممارسة اختصاصات اللجنة الفرعية.





و في سياق متصل قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ استقبال الاعضاء المعينين و تسليهم كارنيهات العضوية الاحد القادم.





جاء ذلك بعد أن قالت فيبي فوزى الوكيل الثانى لمجلس الشيوخ، إن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، والتي سيتم إعدادها على مدى حوالى ثلاثين يوما.





وأكدت فى تصريحات لها، أن هناك بالفعل مقترحا بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس، لكنه يجب أن يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره، تمهيدا لعرضه على المجلس لإبداء الرأي والتصويت عليه، حيث سيتم إحالته بعد الموافقة إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر.



