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رياضة

موسيماني يطلب تأجيل حسم القائمة الجديدة للأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:04 م
موسيماني
موسيماني
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عبدالحكيم أبو علم
طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بتأجيل ملف موقف اللاعبين الجدد وحسم المعارين لما بعد مواجهة الوداد البيضاوي المقرر لها غدًا باستاد القاهرة في إيإب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من مجلس الإدارة بالإشراف علي قطاع الكرة جلسة مع موسيماني ناقش فيها الموقف النهائي للفريق، وطلب المدير الفني الجنوب أفريقي تأجيل حسم موقف قائمة الموسم الجديد لما بعد موقعة الغد التي تتطلب تركيزاَ شديدًا لعبور تلك المواجهة.

ويري موسيماني أنه بالرغم من الفوز بهدفين في مواجهة الذهاب إلا أن الموقف يبقي صعبًا للغاية في ظل رغبة المنافس في التعويض ، وحرص المدير الفني علي توجيه رسالة شديدة اللهجة للاعبيه خلال المران الأول بعد العودة من المغرب بأن الأمور لم تحسم وتبقي فرص المنافس قائمة فهو فريق له أسمه وقيمته داخل القارة السمراء .

وعقد موسيماني إجتماعا مع لاعبيه داخل ملعب التتش ظهر متجهم الوجه وتحدث بنبرة غاضبة عن أنه رافض لما يتردد عن التأهل للنهائي وهو أخطر ما يمكن لذا أصطحب الفريق في معسكر مغلق مبكر قبل المباراة بيومين لتكون رسالة واضحة للاعبين.

وبات محمود كهربا ومحمد مجدي أفشه جاهزين لخوض المباراة بعد ان شاركا في المران بصورة طبيعية ولكن موسيماني لن يدفع بكهربا الا اذا كان جاهزًا بنسبة كبيرة وقد يمنحه فرصة بعض الوقت إذا جاء سير المباراة حسب ما يريد.

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