التأديبية العليا تعاقب 3 مسئولين بمركز بحوث الصحراء ارتكبوا مخالفات مالية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 56 لسنة 61 قضائية عليا ببرءة أمين عام مركز بحوث الصحراء و3 مسئولين آخرين من مساعديه.. وعاقبت المحكمة 3 سيدات من قيادات الحسابات والمراجعة والإستحقاقات لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة





تضمن الحكم مجازاة مدير عام حسابات مركز بحوث الصحراء بعقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها لإهمالها في الإشراف على أعمال مسئولي الوحدة الحسابية مما ترتب عليه عدم امساك دفتر 244 ع ح مستقل لكل حساب من حسابات المركز، وعدم تسجيل المكافأت الممنوحة للعاملين بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر 129 ساير





كما تسببت في عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق، وقيام رئيسي المركز بتقرير مكافأت لنفسهما بالمخالفة للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، وقيام رئيس المركز بتقرير مكافأت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال بالمخالفة للقانون، وقضت المحكمة ببراءة إبتسام أحمد عبده، كاتب شطب بالحسابات وتحية علي مصطفى، رئيس قسم الشطب بالمركز لعدم إرتكابهما مخالفات





وعاقبت المحكمة رئيس قسم المراجعة بخصم أجر 15 يومًا من راتبها لعدم قيامها بتسجيل المكافأت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر 129 ساير، بالإضافة إلى عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق، وقيام رئيس المركز بتقرير مكافأت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال، وصرف مكافأت على الباب الأول إعتمادًا على وجود تمويل ذاتي من الحسابات والصناديق والمشاريع عن طريق الوحدة الحسابية





وتغريم رئيس قسم الإستحقاقات بما يعادل ضعفي الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لإهمالها في أداء عملها مما ادى الى تسجيل المكافأت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر 129 ساير، بالإضافة إلى عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق، وقيام رئيسي المركز بتقرير مكافأت لنفسهما، ومكافأت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال بالمخالفة للقانون





وتسببت في صرف مكافأت اخرى لرئيس المركز والنواب وبعض الجهات المعاونة بالمخالفة للبروتوكول الخاص بالإتفاقية وعدم وجود بنود تتيح صرف هذه المكافأت من مشروع زحف الرمال، وصرف مكافأت على الباب الأول من الصناديق والحسابات والمشاريع عن طريق الوحدة الحسابية





وبرآت المحكمة سمير جلال سيد، مسئول أضابير الوحدة وجمال محمود عز الدين، أمين عام بحوث الصحراء بعد ثبوت عدم إرتكابهما مخالفات مالية أو إدارية