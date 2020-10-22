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حوادث

وزير الداخلية يجتمع بمساعدية لمتابعة خطة تأمين إنتخابات مجلس النواب

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:07 م
وزير الداخلية يجتمع
وزير الداخلية يجتمع بمساعدية لمتابعة خطة تأمين إلانتخابات
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مصطفى الرماح
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجتماعًا بمساعدى الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وإلتقى الوزير بمديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" ، لمتابعة خطة تأمين إنتخابات مجلس النواب .

فى بداية الإجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة .. مؤكدًا أن النجاحات المتتالية التى تحققها مختلف أجهزة الوزارة ، تُعد رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن وإستقرار البلاد .. وهو ما جسدته اليقظة الأمنية بنجاحها فى تأمين عمليات إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 وكان موضع إشادة على مختلف المستويات.

وإستعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين إنتخابات مجلس النواب2020مؤكدًا على أهمية مدارسة التجارب الأمنية المتميزة والمتحققة خلال الآونة الأخيرة  والعمل على تعظيم إيجابياتها والتخطيط لتذليل أية صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات فى الأداء الأمنى المتميز ، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم .. وتابع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" إستعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وخطط إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية. 

ووجه وزير الداخلية بأن تشمل خطط التأمين فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الإنتخابات وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وكافة الطرق والمحاور تزامنًا مع الإنتخابات ، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.

كما وجه بالتوسع فى الإستعانة بعناصر الشرطة النسائية لمساعدة السيدات حال ترددهن على مقار اللجان.. وتوفير الكراسى الطبية المتحركة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة.. مشددًا على حسن معاملة المواطنين وإحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم ،  مع التأكيد على ضرورة إلتزام القوات بكافة الإجراءات الإحترازية والضوابط المتبعة للحد من إنتشار فيروس كورونا لحماية القوات والمواطنين المترددين على اللجان .
وكلف سيادته القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميدانى الفعال لتوعية القوات والتأكد من إستيعابهم للمهام المكلفين بها .. وفى هذا الإطار أكد سيادته أن الوزارة تحشد طاقاتها لتأمين الإنتخابات مع الإلتزام بالحياد التام وعدم  التدخل فى مجريات  العملية الإنتخابية.

وفى نهاية الإجتماع أكد  محمود توفيق - وزير الداخلية أن الوزارة تعى تمامًا حجم المخططات التى تسعى لتنفيذها قوى الشر  مشددًا على أن رجال الشرطة فى  يقظة تامة يضعون حماية الوطن والمواطن نصب أعينهم ولن تستطيع تلك المحاولات أن تنال من أمن مصر .

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