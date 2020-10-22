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الكرملين ينفي الاتهامات بتدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:13 م
الإنتخابات الأمريكية
الإنتخابات الأمريكية
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها، الكرملين ينفي الاتهامات  بتدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية.

وقال مدير وزارة الأمن الوطني الأمريكية، جون راتكليف، اليوم الخميس، إن إيران وروسيا تسعيان للتدخل في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل. 


وأضاف في تصريحات صحفية، "نحن على علم بحصول روسيا على بيانات ناخبين، والمخابرات الأمريكية رصدت التهديد الإلكتروني الإيراني للتشويش على الانتخابات الرئاسية وسارعت بالرد عليه".

وتابع "إيران أرسلت رسائل إلكترونية لترويع الناخبين والتحريض على الاضطرابات والإضرار بالرئيس ترامب".

وأول أمس الثلاثاء، قالت شركة مايكروسوفت إنها عطلت أكثر من 90% من الأجهزة التي تستخدمها عصابة إجرامية إلكترونية من الناطقين بالروسية للسيطرة على شبكة ضخمة من أجهزة الكمبيوتر قادرة على تعطيل الانتخابات الأمريكية.

وأضافت الشركة أنه بدعم من سلسلة أوامر قضائية أمريكية وعلاقاتها مع شركات تكنولوجيا في دول أخرى، فإن حملتها المستمرة منذ أسبوع ضد العصابة التي تدير شبكة (تريك بوت) تحبط مصدرًا محتملًا لتعطيل الانتخابات الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر.

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